Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Radio, Claudio Lotito è tornato sulla decisione presa ieri dall’assemblea di Lega Serie A che ha votato contro la riduzione del numero di squadre del massimo campionato caldeggiato da Inter, Milan, Juve e Roma: “Qualcuno voleva togliere alla Lega il diritto di veto nelle scelte programmatiche, una cosa troppo importante - ha spiegato il presidente della Lazio -. Sedici hanno votato a favore, quattro contro. In quattro hanno chiesto la riduzione del campionato a 18 squadre. Sedici squadre hanno dichiarato che in questo momento non era opportuno, perché c’erano altre priorità.

Avevamo preparato un programma condiviso da tutti, anche dalle società che hanno votato negativamente. Che il calcio vada riformato siamo d’accordo tutti. Ma il punto non è ridurre di due squadre, ci sono riforme sostanziali per la sostenibilità economica del sistema".