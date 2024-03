Ospite dell'Università Luiss, il patron della Lazio Claudio Lotito si è soffermato anche sui successi del passato dei biancocelesti. Di seguito un estratto raccolto dai colleghi de LaLazioSiamoNoi: "La Lazio ha vinto dei trofei contro la Juve, contro l’Inter di Mourinho. La capacità di poter - tramite l’organizzazione, il sacrificio - dire noi ci siamo. Un po’ come Davide e Golia, vinciamo perché siamo bravi, determinati, e questo fa la differenza. Ci sono tante altre pagine che possiamo scrivere, stiamo costruendo come le formiche il nostro futuro, il patrimonio della società. Ora partiamo con l’Academy, abbiamo fatto una delle strutture migliori per il femminile".