Lunga intervista di Claudio Lotito, presente alla Regione Lazio, dove è stato raggiunto da vari cronisti ai quali il presidente della Lazio ha risposto a proposito di vari argomenti che riguardano in generale il calcio nostrano: "Io sono favorevole alla ristrutturazione del sistema calcistico - ha detto a proposito del futuro -, non c'entra la Lega o la rivoluzione a 18 squadre. Lo dico in tempi non sospetti, io proposi alcune modifiche al nostro sistema perché in alcuni termini non è in grado di sopportare quello che stanno sopportando un numero di squadre in Italia. Bisogna formare un sistema basato sul merito sportivo, ma anche sulle infrastrutture, sulle potenzialità economiche e sulla capacità di organizzazione.

In un contesto del genere dobbiamo ripensare un sistema autoconsistente che tuteli anche i territori. Al momento c'è una mancanza di stabilità, di risorse e di infrastrutture nel sistema. Viva la Superlega? No, dobbiamo pensare a un sistema che tenga conto dei territori, delle infrastrutture, del merito sportivo e delle capacità organizzative".