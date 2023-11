Torna alla vittoria il Napoli che ri-guadagna terreno in classifica, prendendosi il quarto posto. L'obiettivo è risalire e rivincere lo scudetto? A rispondere è Stanislav Lobotka che, a margine del derby vinto con la Salernitana, ha risposto così a DAZN: "Faremo del nostro meglio per provarci. Ci sono squadre come Inter e Milan che hanno fatto un gran mercato, ma anche noi siamo forti e ci proveremo. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione".