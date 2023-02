Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ospite di Rai Radio Uno per 'Radio Anch'io - Lo Sport' mostra tutto il suo realismo quando si parla di prospettive di mercato per il club salentino che tanti giocatori sta mettendo in mostra in questa stagione, come Federico Baschirotto e Morten Hjulmand, centrocampista danese accostato di recente all'Inter: "La nostra politica è chiara anche ai nostri tifosi. Il Lecce ha la necessità di accontentare i propri giocatori se ci dovessero chiedere di crescere altrove.