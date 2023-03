Bastano tre minuti al Torino per mettere in ghiaccio la pratica Lecce e aggiudicarsi la gara delle 12.30 di questa 26esima giornata di Serie A: tanto infatti è il lasso di tempo tra la retei di Wilfried Singo, bravo a farsi trovare sul lancio di Aleksej Miranchuk, e quella di Antonio Sanabria che capitalizza l'assist di Nemanja Radonjic suggellando il punteggio sul 2-0. Vittoria legittima per i granata, che sbancano il campo di Lecce dopo quasi 30 anni e tornano a -5 dall'Atalanta, per i salentini è la terza sconfitta consecutiva.