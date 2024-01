Se Massimiliano Allegri continua a parlare di Champions League come obiettivo, per Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce prossimo avversario della Juventus, i bianconeri hanno tutte le carte in regola per contendere lo Scudetto all'Inter. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Via del Mare, l'allenatore giallorosso spiega come intende affrontare i temibili avversari: "La si cerca di affrontare come nel girone di andata, quando perdemmo a causa di una palla inattiva.

Concedemmo poco, sebbene loro siano molto forti e lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Serviranno coraggio ed intensità; hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà".