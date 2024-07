Dopo il sorteggio dei calendari della nuova Serie A Enilive 2024/2025, il Responsabile dell'Area Tecnica, del Lecce Pantaleo Corvino ha commentato così l'esordio da incubo dei salentini, che affronteranno subito Atalanta e Inter: "Atalanta vincitrice dell’Europa League e Inter Campione d’Italia. Inizio in salita, più difficile di così non ci poteva capitare. Ma sarà un avvio di campionato anche molto, molto stimolante perché la prima la giocheremo al Via del Mare davanti ai nostri tantissimi tifosi. Ci toccherà fare gli straordinari per farci trovare il più pronti possibile”, ha concluso.