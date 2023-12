"Il rigore ci poteva stare, ma non dobbiamo attaccarci a quello bensì alla prestazione. Abbiamo avuto situazioni per far meglio". Così Federico Baschirotto, difensore centrale del Lecce, è tornato in conferenza stampa sull'episodio del penalty concesso da Marcenaro e poi negato ai pugliesi per un tocco di Carlos Augusto inizialmente ritenuto col braccio e poi (grazie al Var) rivisto e giudicato come non punibile.