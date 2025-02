"Situazione difficilissima, ovvio, ma ci sono tante partite ancora da giocare. Ora proviamo a giocare una buona partita in casa contro la Lazio per far vedere a tutti cosa possiamo fare. Oggi è stata una partita strana, non abbiamo fatto un buon calcio, ma abbiamo giocato come voleva il mister. L'atteggiamento del primo tempo, se l'avessimo messo anche nel secondo tempo, sarebbe stata una partita diversa. È colpa nostra", ha detto Rafael Leao in conferenza stampa a margine della sconfitta in casa del Bologna, dove l'attaccante del Milan analizza il brutto periodo che sta attraversando la squadra.

Momento peggiore da quando sei al Milan.

"È un periodo così, ma noi sappiamo che ora dobbiamo far vedere qualcosa in più. È questione di stare in Champions o meno, e noi tutti vogliamo giocarla".

Dopo il papreggio, andate in tilt... Non è la prima volta.

"Quando Conceicao è arrivato, abbiamo vinto essendo sotto nel risultato, come in Supercoppa o col Parma. Ma nelle ultime partite stiamo facendo fatica quando prendiamo gol. La stagione non finisce qua".

Sull'atteggiamento della squadra:

"Tu pensi che non volevamo vincere?! Il calcio è questo. Noi dobbiamo fare quello che chiede il mister. Abbiamo fatto ciòl che ha chiesto, poi sono i dettagli. Forse se mettevamo qualcosa più su ogni azione non prendevamo gol. Dobbiamo imparare dagli errori. Anche quando si vince. Dobbiamo rialzare la testa e continuare a lavorare".