Problemi in casa Lazio. Come riportano oggi diversi organi di stampa, infatti, Sarri rischia di perdere Valentin Castellanos. Per l'attaccante, dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma, è emerso un infortunio agli adduttori: oggi gli esami, ma il timore fondato è quello di una lesione. Fossero confermate le sensazioni, Castellanos salterebbe anche la semifinale di Supercoppa contro l'Inter in programma venerdì prossimo.