Botta, risposta... e stoccata vincente. Tutto in quattro minuti: Lazio-Udinese si condensa clamorosamente nei primi scampoli del secondo tempo, dove arrivano in rapidissima successione le tre reti del tabellino. Il Monday Night della 28esima giornata si conclude con il colpo esterno dei friulani di Gabriele Cioffi che si impongono col punteggio di 2-1, firmando uno sprint importante nella corsa per la salvezza.

Le reti arrivano tutte a inizio ripresa, coi bianconeri che passano in vantaggio con la zampata in area di Lorenzo Lucca al 47esimo, i biancocelesti che impattano dopo due minuti con l'autogol di Lautaro Giannetti sul tiro-cross di Mattia Zaccagni e Udinese che piazza il secondo colpo dopo altri due giri di orologio con la conclusione vincente di Oier Zarraga. Nel finale gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Nehuen Perez ma riescono a resistere e portare a casa i tre punti che li portano a quota 27, mentre la Lazio, al quarto ko consecutivo in tutte le competizioni, rimane ferma a 31. Nei secondi finali, Ivan Provedel, andato in area avversaria su azione da corner, si scontra con Maduka Okoye e deve lasciare il campo per infortunio.