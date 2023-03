Ancora una stop per Ciro Immobile, alle prese con una serie di infortuni che sta tormentando come raramente in passato l'attaccante della Lazio. Prima dell'inizio del match contro l'AZ Alkmaar, il ds biancoceleste Igli Tare ha spiegato quali sono le condizioni del giocatore ai microfoni di Sky Sport: "Ciro sta avendo spesso questi infortuni come non ha mai avuto in passato. Purtroppo ha questa caviglia che gli sta creando problemi, non è però un infortunio molto grave. Credo che tornerà a disposizione nel giro di 2-3 settimane".