Dopo aver dovuto rinunciare ad Alessio Romagnoli prima di Salernitana-Lazio, Maurizio Sarri ha perso anche Mattia Zaccagni in corso d'opera durante una partita da dimenticare all'Arechi per i biancocelesti. A margine della sfida persa in rimonta con i granata, il tecnico dei capitolini ha chiarito quale problema ha fermato il suo esterno d'attacco: "Ha accusato un problema articolare all'anca, farà accertamenti poi vedremo cosa ha", le sue parole a DAZN. Da capire se l'ex Verona recupererà in tempo per Lazio-Inter, in programma il prossimo 17 dicembre.