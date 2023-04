Intervistato da DAZN il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato così il match vinto oggi contro la Juventus: "Cosa mi rende più orgoglioso? L'atteggiamento dei giocatori: la continuità trovata in allenamento sta venendo fuori in partita. La squadra ha una consapevolezza diversa, è sempre dentro la partita e questo mi fa piacere. Il primo gol? La mia impressione è che potesse fischiare fallo, ma anche che la Juventus dovesse finire in nove per il fallo da rosso nel primo tempo di Locatelli e per il doppio giallo a Cuadrado".

Avete battuto tutte le big: è aumentata la cilindrata mentale?

"In campionato siamo una squadra continua, le battute d'arresto l'abbiamo avute in Europa. Se abbiamo aumentato la cilindrata mentale lo vedremo giocando ogni tre giorni. +7 sul quinto posto? I punti sembrano tanti, ma in realtà ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime. Non è facile adesso e non era impossibile mesi fa quando eravamo sotto".