Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così dopo la seconda sconfitta consecutiva in Serie A, arrivata oggi contro il Genoa: "Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a Lecce, anche solo per l'atteggiamento - ha esordito -. Abbiamo fatto un fase iniziale di partita brutta, nervosi e timorosi. Poi dopo dal 20' in poi abbiamo fatto anche bene. Ci è mancato il guizzo decisivo di qualcuno dei nostri attaccanti che ancora non sono in grandissima condizione. Dobbiamo prenderlo come un passo in avanti che non basta perché il risultato ci condanna anche se mi sembra un po' bugiardo. Vuol dire che i passi in avanti da fare sono tanti ma ho visto un atteggiamento diverso".

Sulle sue preoccupazioni: "Mi preoccupa il fatto che abbiamo dei giocatori non ancora in condizione. Sono arrivati tutti ad agosto e qualcuno veniva da fuori rosa o da un contratto scaduto e quindi erano due mesi che non si allenavano. Kamada, per fare un esempio, è come un giocatore al 25 di luglio, è chiaro che non può essere in una condizione straordinaria. Ci sono delle situazioni da mettere a posto e in questo momento stiamo un po' pagando. Ma se l'atteggiamento dei ragazzi è quello degli ultimi 70 minuti, lo possiamo mettere a posto".