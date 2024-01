Rientrata da Riyadh, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà domani il Napoli per la sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Alla vigilia del match contro i campioni d'Italia, reduci anche loro dal ko in Supercoppa contro l'Inter, il difensore di Sarri Alessio Romagnoli, presentando la sfida di domani ai canali ufficiali del club capitolino, è tornato sulla disfatta subita per mano della squadra di Inzaghi in semifinale: "Sappiamo che contro l'Inter abbiamo fatto una brutta partita e per questo vogliamo riscattarci.

Ci tenevamo, era una gara molto importante per noi: ormai però appartiene al passato, dobbiamo pensare a continuare a fare bene in campionato".