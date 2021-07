Lazio, positivo un membro della squadra di Maurizio Sarri

Ancora Covid: risultato positivo un giocatore della Primavera della Lazio aggregato al gruppo di Sarri

All'alba della nuova stagione calcistica, non si è ancora scongiurato il pericolo Covid che è tornato a far capolino. Risultato positivo un giocatore della Primavera della Lazio, giocatore aggregato al gruppo di Maurizio Sarri riunito ad Auronzo di Cadore. Verranno svolti nuovi test in vista di un'amichevole in programma nel pomeriggio contro una selezione locale come si legge su Gazzetta.it.