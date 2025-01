Dopo un avvio di stagione con il piede pogiato sull'acceleratore, la Lazio si è pian piano allontanata dalla vetta della classifica. Raggiunto da TMW a margine della cerimonia per il Premio Bigiarelli nella sala della Promoteca del Campidoglio, l'attaccante biancoceleste Pedro chiarisce così gli obiettivi stagionali della squadra di Baroni: "Vogliamo finire bene la stagione e ottenere gli obiettivi: entrare in Champions deve essere sempre una priorità, vogliamo fare una bella coppa e un bel campionato e arrivare in fondo in Europa League".