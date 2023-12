"Il bilancio è di un grande entusiasmo da parte dei nostri tifosi, che deve essere ricompensato da prestazioni che siano all'altezza delle nostre potenzialità. Ultimamente la squadra non ha dato i risultati sperati, ma sono convinto che dopo le feste rinascerà per dimostrare di essere la prima squadra della Capitale" ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel durante la cena di Natale del club biancoceleste di ieri sera.

"Al Natale chiedo la voglia di dimostrare sul campo l'aspetto valoriale fondamentale nel mondo dello sport, per costruire un aiuto per le persone meno fortunate e uno stimolo in più per dire che non sono sole. E che attraverso il nostro apporto e la nostra passione, possano superare con meno difficoltà le loro problematiche - ha continuato -. Non ho avuto il tempo di fare nulla perché questa mattina sono stato al Senato e poi ho avuto commissioni varie. Domani ci tornerò alle 9:30. Sto facendo una vita d'inferno, però lo faccio con determnazione e con la voglia di cambiare le cose. Voglio che la squadra abbia lo stesso atteggiamento sul campo. Chiedo un gruppo unito, determinato e umile, che abbia una ferocia agonistica per raggiungere i traguardi e risultati".