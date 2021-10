Lazio in ritiro dopo la batosta di Verona. Immobile: “Serve esame di coscienza”

Il capitano biancoceleste dà l'annuncio: "Siamo delusi da atteggiamento e risultati, dobbiamo lavorare"

Dall'esaltazione per la vittoria contro l'Inter, alla delusione per il pareggio con l'Olympique Marsiglia, fino al tracollo coi quattro gol subiti oggi contro l'Hellas Verona. Anticlimax di emozioni per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la batosta rimediata al Bentegodi per mano di Giovanni Simeone decide di andare da subito in ritiro a Formello fino a mercoledì giorno del match contro la Fiorentina. Ad annunciarlo è il capitano biancoceleste Ciro Immobile a Lazio Style Radio: "La squadra è molto delusa dall’atteggiamento e dal risultato, come il mister. Ognuno di noi deve guardarsi dentro e farsi un esame di coscienza, probabilmente non stiamo dando tutto. Ci dispiace per i tifosi, dobbiamo lavorare e migliorare i nostri risultati in trasferta per tornare quelli di una volta. Quando si subiscono sconfitte del genere è meglio rigiocare subito per dimostrare che è stata solo una caduta e c’è voglia di rialzarsi subito: c’è poco tempo, credo la società abbia deciso per il ritiro e questo poco tempo lo vivremo tutti insieme”.