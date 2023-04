Miglior difesa della Serie A e prestazioni che diventano di gara in gara sempre più consistenti. Sarà dura per le altre scavalcare la Lazio al secondo posto della classifica. Nella lotta Champions i biancocelesti appaiono brillanti e si candidano a centrare un piazzamento tra le prime quattro. Come conferma Ciro Immobile: "Ci penso, è un obiettivo per cui stiamo lottando, siamo nel vivo. Se guardiamo la classifica di nove giornate fa sembravano spacciati, ora ne mancano otto e tutto può cambiare".