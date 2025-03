Si allontana il quarto posto per la Lazio, che nel Monday Night della 30esima giornata di Serie A si fa raggiungere dal Torino sull'1-1 all'82': il gol di Gvidas Gineitis cancella quello di Adam Marusic e e fa perdere il passo alla squadra di Marco Baroni rispetto alle avversarie in corsa per la qualificazione in Champions League. Ora i biancocelesti hanno gli stessi punti della Roma, 52, quattro in meno del Bologna, che oggi sarebbe l'ultima a strappare il pass per l'Europa più prestigiosa.