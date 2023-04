"Il mister ci ha chiesto una grande umiltà nell’affrontare la gara di oggi. Dobbiamo sacrificarci sapendo che la strada è ancora lunga, mancano ancora tante partite. Quello di oggi sarà un match fondamentale per il nostro percorso per continuare a rimanere in alto in classifica. Vogliamo vincere per non dipendere da nessuno" ha detto Felipe Anderson a Lazio Style Channel, prima del fischio d'inizio tra Spezia e Lazio.