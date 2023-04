Brutta disavventura per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile coinvolto in un incidente stradale con un tram, il numero 19, che attraversando Ponte Matteotti è andato a impattare con l'automobile del calciatore, distruggendone la parte anteriore. Conseguenze anche per lo stesso Immobile, che, come riportato dal club biancoceleste in un comunicato, "ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra.