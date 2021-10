Lazio, Cataldi: “Inter, lavoreremo sulle lacune. E speriamo di recuperare Immobile”

Il centrocampista dopo il ko per 3-0 subito al Dall'Ara contro il Bologna: "Al rientro dalla sosta ci aspetta una partita importante"

Anche Danilo Cataldi ha provato ad analizzare il brusco stop della Lazio, uscita sconfitta oggi per 3-0 dal lunch match del Dall'Ara contro il Bologna e prossima avversaria dell'Inter alla ripresa il 16 ottobre: "È un po' dura da spiegare. Non siamo scesi in campo - ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Lazio Style Radio -. Abbiamo preso due gol in un quarto d'ora e non abbiamo creato più nulla. Non siamo mai stati pericolosi contro una squadra che si è chiusa molto. Resettiamo subito, è stata una giornata storta. Cerchiamo di recuperare le energie durante la sosta nazionali. Squadra stanca? Il gruppo stava bene. Ci alleniamo sempre al meglio. Abbiamo sbagliato e dobbiamo ammetterlo a noi stessi. Cerchiamo di lavorare ancora meglio per colmare le nostre lacune. Al rientro dalla sosta c'è una partita importante e lavoreremo su quello. Quest'anno in trasferta non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco".