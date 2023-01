La Sampdoria fa la partita, crea molto e sbaglia altrettanto, in particolare divorandosi due grandissime chance, è anche sfortunata e alla fine viene beffata: un colpo di testa all'indietro di Harry Winks diventa l'assist vincente per Kingsley Ehizibue che al minuto 88 gela Marassi trafiggendo Emil Audero e regalando all'Udinese una vittoria sorprendente e inaspettata. Un altro ko che fa precipitare i blucerchiati di Dejan Stankovic sempre più nell'abisso, con la zona salvezza che rischia di allontanarsi sempre di più. Primo successo dell'anno 2023 per i friulani, che tornano a sorridere dopo dieci partite senza vittorie.