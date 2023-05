Niente da fare per la Sampdoria di Dejan Stankovic che perde anche in casa dell’Udinese, sotto i colpi Pereyra e Masina, depongono definitivamente la speranza di salvezza e salutano la Serie A: 2-0 per i bianconeri e blucerchiati in B, primi retrocessi stagionali della massima competizione italiana.



Torna alla sconfitta la Salernitana, caduta al Castellani di Empoli, dove Cambiaghi e Caputo portano a casa tre punti importanti in ottica classifica, punti che permettono lo stacco proprio dalla squadra campana. Inutile ai fini del risultato la rete di Piatek sottoscritta all’85esimo: finisce 2-1 per la squadra di Zanetti.