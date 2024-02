Vince e convice la Roma di Daniele De Rossi, al terzo successo in tre partite dopo l'arrivo del nuovo tecnico. E questa sera, contro il Cagliari, i giallorossi forniscono una prestazione davvero importante, travolgendo i rossoblu con un perentorio 4-0. I capitolini mettono subito le cose in chiaro aprendo le marcature dopo appena 2 minuti grazie a Lorenzo Pellegrini, nuovamente a segno approfittando di un rimpallo. I rossoblu accennano ad una reazione immediata ma devono capitolare nuovamente davanti a Paulo Dybala che arriva fulmineo su un velo di Romelu Lukaku e firma il 2-0.

La musica non cambia nella ripresa: Dybala trova la sua doppietta personale al 51esimo, otto minuti dopo Dean Huijsen svetta su tutti su azione da calcio d'angolo e timbra il definitivo poker. In mezzo, anche un palo di Bryan Cristante e due gol annullati a Lukaku ed Edoardo Bove ad evidenziare ulteriormente il dominio giallorosso, dove Tommaso Baldanzi trova spazio nell'ultimo quarto d'ora. La Roma sale a quota 38 in classifica, a meno uno dal quarto posto, e arriva nel migliore dei modi al match di sabato con l'Inter. Cagliari che resta fermo a quota 18.