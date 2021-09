La Lega A dà il via libera al ritorno al Picco dello Spezia: domenica c’è l’Udinese

Gli aquilotti tornano a casa

Domenica lo Spezia potrà tornare a giocare allo Stadio Picco. Il sopralluogo avvenuto nella giornata odierna da parte di Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, Digos, Coni, tecnici di Comune, Asl e della Lega di Serie A ha dato infatti esito positivo. E su Twitter, è arrivata la conferma del Sindaco Pierluigi Peracchini: "Ci vediamo al Picco il 12 settembre contro l’Udinese? Semaforo verde dalla Commissione, domenica si gioca qui, in casa, a casa. Forza Aquile! Forza Spezia!", il messaggio sul proprio profilo personale del primo cittadino. Dopo aver giocato le prime due partite in trasferta contro Cagliari e Lazio, e l'eventuale piccola migrazione, come avvenuto nella scorsa stagione (e come sarebbe dovuto accadere anche quest'anno) al Manuzzi di Cesena, ecco che la truppa di Thiago Motta torna nell'impianto ligure.