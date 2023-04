La Lazio non frena la propria corsa nemmeno contro la Juventus. I biancocelesti di Maurizio Sarri piegano per 2-1 i bianconeri e si confermano stabilmente al secondo posto in classifica. Vantaggio firmato al 38' da Milinkovic-Savic, poi poco dopo il pareggio siglato da Rabiot. In avvio di ripresa il gol di Zaccagni ha regalato alla formazione capitolina tre punti fondamentali. Con questo risultato la Lazio sale a 58 punti, +7 sul quinto posto adesso occupato dall'Inter. La Juventus resta invece al settimo posto a -8 dal quarto, in attesa della decisione sulla penalizzazione.