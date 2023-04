Risultato clamoroso all'Olimpico, che potrebbe nuovamente mischiare le carte nella corsa per la prossima Champions League: la Lazio cade in casa per mano del Torino di Ivan Juric. I granata compiono il blitz grazie alla rete firmata al 43esimo da Ivan Ilic, una conclusione vincente dalla distanza agevolata dall'intervento non irreprensibile del portiere biancoceleste Ivan Provedel. Vani i tentativi della squadra di Maurizio Sarri di riequilibrare il risultato per tutto il secondo tempo, dove è entrato anche Ciro Immobile che ha giocato sul dolore: dopo sette vittorie e un pareggio, la Lazio frena e ora rischia di essere scavalcata dalla Juventus impegnata domani nella partitissima contro il Napoli, oltre ad essere avvicinata dalle inseguitrici compresa l'Inter.

Il Torino con questa vittoria aggancia la Fiorentina a quota 42.