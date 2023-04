Terza sconfitta consecutiva per la Juventus, che dopo Sassuolo cade anche in casa contro il Napoli. Poche emozioni nel primo tempo, con il Napoli che non riesce mai a tirare in porta nonostante di fronte avesse una Juventus infarcita di riserve, anche in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Nella ripresa, invece, azzurri più in palla e vicini al gol in almeno tre occasioni con Osimhen, Episodio chiave all'83', con Di Maria che trova il gol del vantaggio. L'azione era però viziata da un fallo abbastanza evidente su Lobotka da cui poi era scaturita la ripartenza. Il gol viene inizialmente convalidato, poi dopo un lungo check del VAR arriva la decisione dell'annullamento.

Nel finale di gara il Napoli presta il fianco a diverse ripartenze pericolose della Juventus, ma alla fine trova il gol proprio in contropiede in pieno recupero: grande apertura di Elmas che crossa sul secondo palo, Raspadori si coordina e insacca il pallone alle spalle di Szczesny. Vittoria fondamentale per gli azzurri, che avvicinano ulteriormente lo Scudetto (ora distante cinque punti) dopo il ko della Lazio, ma anche in ottica quarto posto: i bianconeri restano ora a +5 sull'Inter.