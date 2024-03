La Juventus non sa più vincere. Dopo il ko di Napoli e il pari che le ha imposto in rimonta l'Atalanta, la squadra di Massimiliano Allegri non riesce a mettere le mani sull'intera posta in palio per la terza volta di fila in campionato, la settima nelle ultime otto, non andando oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa. L'assedio dei padroni di casa nel secondo tempo alla porta di Josep Martinez si infrange due volte contro il palo, colpito prima da Iling Junior e poi da Moise Kean. Nell'ultima scena della partita, Dusan Vlahovic sfoga la sua frustrazione facendosi espellere per proteste. I bianconeri agganciano momentaneamente il Milan al secondo posto a -16 dall'Inter, stasera di scena a San Siro col Napoli.