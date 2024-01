Sfuma il sogno del Sassuolo di replicare prestazione e risultato dell’andata, la Juventus parte subito forte con un super Vlahovic che fa una gran doppietta che porta in doppio vantaggio la squadra di casa già nei primi trentasette minuti di gioco. I cambi di Dionisi non aiutano la squadra ospite, diversamente da quelli di Allegri. Chiesa subentra a Yildiz a inizio ripresa e nel finale cala il tris mettendo il punto al match. Tre gol per tre punti per i bianconeri, di nuovo a -2 dall’Inter.