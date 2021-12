La Fiorentina espugna il Dall’Ara: si ferma la corsa del Bologna

Non sa cosa significa pareggiare la truppa di Italiano

Dopo due vittorie di fila, è costretto ad abdicare il Bologna al Dall'Ara. La Fiorentina vince e si porta a quota 27 punti. Apre il primo gol in Serie A del marocchino Maleh, pareggiato dal gran gesto tecnico di Barrow a fine primo tempo. Poi il gioiello su punizione di Biraghi riporta in avanti i viola, che chiudono la pratica negli archivi con il rigore trasformato impeccabilmente dal capocannoniere Vlahovic (13 centri in stagione). Hickey prova a riaprirla con un tiro sporcato che beffa Terracciano rimettendo in discussione l'incontro, ma gli ospiti gestiscono portando a casa il derby dell'Appennino.