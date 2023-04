Terza vittoria in campionato per la Cremonese di Davide Ballardini, che nel match di apertura della 30esima giornata di Serie A supera l'Empoli per 1-0 allo Zini, ponendo fine alla striscia di risultati positivi dei toscani prossimi avversari dell'Inter. Ai grigiorossi basta difendere il gol segnato in avvio da Cyril Dessers, che al quarto minuto piega la resistenza di Samuele Perisan controllando un bel lancio di Leonardo Sernicola e punendo da distanza ravvicinata. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, la Cremo va a quota 19 in classifica, -7 dallo Spezia impegnato fra poco contro la Lazio.