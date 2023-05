È bufera attorno a Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala. L'influencer argentina è stata infatti protagonista del programma tv Behindthegame, prodotto dalla Premier League, dove era presente anche il portiere Emiliano Martinez, compagno di nazionale della Joya e portiere dell'Aston Villa. Proprio una battuta del Dibu ha scatenato la tempesta.

L'estremo difensore, alla domanda su quale connazionale vorrebbe con sé in squadra, ha risposto Rodrigo De Paul. E a quel punto Sabatini ha detto scherzando "No, portati Paulo". Una battuta innocua in un contesto scherzoso ha provocato una vera e propria shitstorm ai danni dell'argentina da parte dei tifosi della Roma, convinti che dietro le sue parole ci fosse un desiderio di mercato del calciatore di giocare in Premier League.