Si rimescolano ancora le carte nella corsa per il quarto posto in Serie A. L'Atalanta porta a casa una vittoria fondamentale piegando per 3-1 la Roma al Gewiss Stadium. Orobici avanti nel primo tempo grazie al gol di Pasalic, poi nella ripresa il raddoppio firmato da Toloi.

All'83' la Roma prova ad accorciare le distanze con Pellegrini, ma dura pochissimo: un minuto più tardi l'Atalanta ristabilisce le distanze grazie alla rete di Koopmeiners che di fatto chiude il match. Con questo risultato la Roma fallisce il sorpasso sul Milan e resta al momento al quinto posto, seppur a pari punti con i rossoneri. Per l'Inter ora il quarto posto resta distante solo due punti, ma alle sue spalle si rifà forte proprio l'Atalanta che insegue a due lunghezze.