Tutto facile per l'Atalanta che oggi al Gewiss Stadium di Bergamo ha travolto con un netto 3-0 un Sassuolo che ora è costretto a guardarsi alle spalle in classifica. Pasalic nel primo tempo sblocca il risultato per gli orobici che poi arrotondano nel secondo tempo con le reti di Koopmeiners e Bakker. Da segnalare anche un doppio rigore sbagliato dall'ex nerazzurro Pinamonti. Con questo risultato l'Atalanta si riprende il quarto posto in solitaria, mentre i neroverdi vengono ora agganciati dal Verona che oggi ha bloccato la Juve sul 2-2.