L'Atalanta si rilancia e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La Dea batte 3-1 la Lazio al Gewiss Stadium fermando la corsa della Lazio dopo cinque risultati utili consecutivi. Sono sette le vittorie filate casalinghe in tutte le competizioni per la truppa di Gasperini, lanciata dalla doppietta di De Ketelaere e Pasalic. Nel finale il rigore di Immobile, che vale solo per il tabellino.