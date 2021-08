Kaio Jorge: “Juve grande squadra, qui per vincere e diventare un campione”

Le parole di presentazione del brasiliano

Dopo l'arrivo a Torino e l'ufficialità come nuovo giocatore della Juventus, Kaio Jorge si presenta ai suoi nuovi tifosi bianconeri: "Sono molto felice di essere qui, è il mio sogno da piccolo. Mi aspetto di restare a lungo nella Juve perchè è una grande squadra, una delle più grandi d’Europa. Arrivo per lottare, per vincere e spero di essere apprezzato e di diventare un campione qui. Sono un giocatore tattico, intelligente, in campo mi muovo molto. Ho un’ottima facilità di segnare" ha detto tra le altre cose ai canali ufficiali del club.