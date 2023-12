Prima titolarità in prima squadra e gol, grande giorno per il centrocampista della Juventus Kenan Yildiz che dopo il successo contro il Frosinone si è fermato a DAZN per commentare il risultato: "Il mister per me è un grande allenatore ed è un grande è basta - ha detto a proposito di Max Allegri -. Quando mi ha detto di tagliare i capelli - dopo i cinque minuti giocati alla prima giornata a Udine, ndr - non ho aspettato un attimo perché lui è il boss e faccio quello che dice. Mi ha sempre rassicurato dicendomi di stare tranquillo perché sarebbe arrivato il mio momento: oggi è arrivata questa possibilità ed è andata bene".

Poi, sugli obiettivi ha aggiunto:

"Siamo una squadra, lottiamo per i tifosi… e per finire primi".