Match winner oggi contro il Sassuolo, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic commenta così a DAZN il match vinto per 3-0 grazie a una sua doppietta, tornando anche sulla sfida all'Inter: "Il miglior momento della stagione? Non so, noi prepariamo tutte le partite come se fossero le ultime della stagione. Andiamo passo per passo dando tutto in ogni partita. Contenti di aver vinto e speriamo di continuare così, ma pensiamo alla prossima. Se ci piace mettere pressione all'Inter? È una scelta della lega farci giocare dopo di loro. Sappiamo che l'obiettivo è entrare nelle prime quattro poi vedremo dove arriveremo".