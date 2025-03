Igor Tudor si è concesso ai microfoni di DAZN dopo la prima vittoria sulla panchina della Juventus contro il Genoa. "Sono molto soddisfatto, il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene - le sue parole -. Il nostro momento non era dei migliori, l'entusiasmo c'era ma in tre giorni di allenamento non di può pretendere tanto. Uno è abituato ad uno stile diverso, bisogna adattarsi: ad esempio, cercare la verticalizzazione. Sono felice perché i ragazzi hanno dato tutti, partita strameritata e siamo contenti per i tifosi, ci abbiamo messo il cuore".

"Locatelli ha avuto tanta qualità nel cercarlo. Yildiz ha delle doti importanti, anche Vlahovic ha fatto molto bene. Potevamo fare più gol, ma l'importante è vincere. Il punteggio di 1-0 può anche essere uno stimolo per le prossime gare - ha aggiunto -. Koopmeiners? Non è in un grande momento, quello che ha fatto vedere è che è un giocatore forte. Si esce da questo momento con tanto lavoro: è un ragazzo per bene, ha un buon piede. Lui deve capire di essere importante, è chiaro che bisogna recuperarlo".