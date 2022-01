Juventus, tegola dal Brasile: Alex Sandro positivo al Covid-19

Il calciatore è risultato positivo dopo un tampone effettuato domenica sera

Dalla Nazionale brasiliana arriva una brutta tegola per la Juventus in vista della ripresa del campionato. Come si apprende infatti dal sito ufficiale della Federazione carioca, il laterale mancino Alex Sandro è infatti risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone cui si è sottoposto ieri e pertanto non sarà a disposizione per la prossima sfida contro il Paraguay. Il calciatore è asintomatico, ma dovrà comunque sottoporsi a un periodo di quarantena in Brasile.