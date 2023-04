Intervenuto a pochi minuti da Bologna-Juventus, il CFO bianconero Francesco Calvo ha commentato così il momento dei bianconeri, confermando anche Massimiliano Allegri in panchina: "Gli obiettivi sono il secondo posto e la finale di Europa League - ha esordito -. Parlare della conferma di Allegri vorrebbe dire un'ovvietà. Il progetto è di 4 anni, per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni alla Juve e anche in una stagione del genere vogliamo imparare. Sia noi dirigenti che l'allenatore che i giocatori.

Stiamo pianificando il futuro: siamo un blocco granitico e questa è la priorità insieme al secondo posto e al raggiungimento della finale di Europa League. La cosa più importante è la Juve con il suo metodo di lavoro, non i singoli che possono arrivare. Quando si vivono momenti difficili, il prossimo è sempre il più difficile. Quello in corso è il momento più importante, per tornare a vincere e consolidare i nostri obiettivi", ha concluso.