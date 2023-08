Poche emozioni e zero gol nell'amichevole di lusso che si è giocata stasera al Manuzzi di Cesena tra Juventus e Atalanta. 0-0 il risultato finale ma comunque ottime indicazioni per i due allenatori Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Sono scesi in campo entrambi gli uomini mercato delle due squadre, Dusan Vlahovic e Duvan Zapata, con il primo che potrebbe a questo punto restare dopo il mancato passaggio al Chelsea e con gol secondo che sembra ormai a un passo dalla Roma. Di seguito il tabellino del match:

Juventus-Atalanta 0-0: il tabellino.

Juventus (3-5-2): Perin (56′ Pinsoglio); Danilo (71′ Huijsen), Bremer (71′ Rugani), Alex Sandro (66′ Gatti); Weah (66′ Iling-Jr), Miretti (66′ Nicolussi Caviglia), Locatelli (81′ Hasa), Rabiot (46′ Soulé), Cambiaso (56′ Kostic); Vlahovic (46′ Milik), Chiesa (71′ Yildiz). All. Allegri. A disp. Daffara.

Atalanta (3-4-1-2): Musso (66′ Carnesecchi); Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (66′ Zortea), De Roon, Ederson, Bakker (55′ Ruggeri); Koopmeiners (83′ Pasalic); Zapata (55′ Scamacca), Lookman (66′ El Bilal-Touré). All. Gasperini. A disp. Rossi, Okoli, Muriel, Bonfanti, Mendicino, Cambiaghi.

Arbitro: Feliciani di Teramo