Juventus, Allegri: “Questo distacco dalle prime a febbraio? Sarei contento”

Successo agevole per la Juventus, che in casa ha piegato per 2-0 il Cagliari. A fine gara l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha commentato il match ai microfoni di DAZN: “Quando arrivi in questi momenti è divertente. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, gennaio è un mese importante. Io sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco dalle prime. Perché dico così? Perché noi tra gennaio e febbraio abbiamo tutti gli scontri diretti, poi se li giocheranno tra loro e noi avremo un calendario migliore. Noi quest'anno abbiamo perso con Napoli e Atalanta, tre vittorie e due pareggi. A noi mancano i punti nelle altre partite. A gennaio e febbraio ci saranno gare importanti, da cui sarà importante uscire nel migliore dei modi”.