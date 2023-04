Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: "Hanno meritato lo scudetto. Sapevamo di affrontare una squadra forte e abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto difficoltà post 15 punti, ora siamo a 59 e ne abbiamo 3 sul Milan. Dobbiamo essere bravi a tornare in primis a vincere perchè mancano dei punti da fare. Sento tanti parlare, ma la gente non sa nulla e parla per sentito dire sulla Juve e la sua situazione è surreale. I ragazzi sono stati meravigliosi, ma ora serve un ultimo sforzo per il secondo posto".

A Sky Sport ha parlato anche dell'Inter e del caso Lukaku: "Accettiamo tutte le decisioni degli organi di competenza, bisogna pensare solamente al campo".